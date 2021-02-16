Piyasaların gözü o toplantıda! TCMB Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı için meraklı bekleyiş sürüyor. Yurt içi piyasalara yön verecek olan PPK toplantısının bu hafta gerçekleşeceği bildirilirken öte yandan AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu yüzde 17 olan politika faizinin sabit bırakılacağını öngördüklerini bildirdi. "TCMB Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Şimdilerde ise TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.
TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB Merkez Bankası faiz kararı haftanın ilk günüyle beraber gündemdeki yerini aldı. Beklentiler son kararla yüzde 17 olarak açıklanan kararın sabit bırakılacağı yönünde iken Naci Ağbal başkanlığında toplanacak olan PPK'nın kararı merakla bekleniyor.
MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi. TCMB faiz kararını 18 Şubat Perşembe günü açıklayacak.
TÜRK LİRASI GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR
Yurt içinde, BIST 100 endeksinde küresel piyasalara paralel karışık bir seyir izlenirken, düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL 7,0088-7,1401 bandında hareket etti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı verilere göre geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 12,1 artış oldu.
Analistler, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı dönemde sanayi üretiminin iyi bir performans gösterdiğini kaydederek, veri sonrası 2020 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin yukarı revize edileceğini kaydetti.
TCMB verilerine göre, cari işlemler hesabı geçen yılın aralık ayında 3 milyar 210 milyon dolar açık verdi. Böylece 2020 yılında cari açık 36 milyar 724 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise kasımda yüzde 12,9'a çıktı. Bu gelişmelerle, hafta içinde 7,0088 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, üst üste dördüncü haftada da gerilemesinin ardından haftalık bazda yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,0289'dan kapandı.
BIST 100 endeksi ise haftalık bazda yüzde 0,74 değer kazanarak 1.538,44 puandan kapanış yaptı. Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle borsada hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin arttığı görüldü.
YURT İÇİNDE GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550-1.570 bandının önemli direnç bölgesi konumuna geldiğini belirterek, 1.525 ve 1.505 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını söyledi.
Gelecek hafta yurt içinde perşembe günü TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu yüzde 17 olan politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Bununla birlikte ocak ayındaki karar metninde çok güçlü bir iletişim dilinin kullanıldığına dikkati çeken analistler, karar metnindeki olası değişikliklerin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.
Ocaktaki toplantı sonrası açıklanan karar metninde özellikle "2021 yıl sonu enflasyon tahmin hedefi dikkate alınarak sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" şeklindeki yönlendirmeler piyasalarda olumlu karşılık bulmuştu.
15 Şubat haftasında pazartesi bütçe dengesi ve konut satışları, salı konut fiyat endeksi, perşembe tüketici güven endeksi ve cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kredi notu değerlendirme raporuyla birlikte hafta boyunca şirketlerin finansal sonuçları takip edilecek.