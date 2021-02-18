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Kar filyasyon ekiplerini durduramadı

'ın ilçesinde filyasyon ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen, paletli ambulansla karlı yolları aşarak yaşlılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını evlerinde yapıyor.

AA
Giriş Tarihi: 18.2.2021 12:04 ABONE OL
Kar filyasyon ekiplerini durduramadı

Salgınla mücadelede ön saflarda fedakarca mücadele eden sağlıkçılar, olumsuz hava koşullarında dahi görevlerine ara vermiyor.

İmranlı Devlet Hastanesinde görevli filyasyon ekipleri, kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği köy yollarından paletli ambulanslarla geçerek, köy ve mahallelere ulaşıyor.

Ekipler, program doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlara ilk doz aşılarını evlerinde yapıyor.

Hastane Başhekimi Dr. Muzaffer Fatih Tüfekçi, zorlu hava koşullarına rağmen fedakarca görev yapan filyasyon ekiplerine teşekkür etti.

Hastane Müdürü Murat Sevindik ise Sağlık Bakanlığından aşı randevusu alan ancak sağlık merkezlerine gelemeyen yaşlılar için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü ifade etti.

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Kar filyasyon ekiplerini durduramadı
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