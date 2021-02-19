Merdiven altı firmalar kapanacak

Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik yasal düzenlemenin Meclis'te komisyonlarda görüşülmesinin ardından gözler bu alanda faaliyet gösteren şirketlere çevrildi. Piyasada farklı büyüklükte 80'e yakın şirket ve 250 bin civarında katılımcı bulunuyor. Birçok şirketin sermayesi 4 bin TL'yi bile geçmiyor. Düzenleme yasalaştıktan sonra, tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon TL olmak zorunda. Bu durumda sektörde sadece 10 firmanın kalabileceği belirtiliyor.Sektörün büyük oyuncuları yasal düzenlemenin etkilerini SABAH'a değerlendirdi. Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "Düzenlemeden sonra sektörde kalan firma sayısı 10'u bulmaz. Arkadaşından duyup gelen, özkaynağı olmayan merdiven altı şubeler birer birer kapanacak" dedi. Şirket birleşmelerinin de gündeme geleceğini belirten Akbal, farklı alanlardan kurumsal şirketlerin de zaman içinde sisteme dahil olmasını beklediklerini dile getirdi.Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, uzun süredir kendilerinin 'bizi denetleyin' dediğini belirterek, "Bu adımla sektörümüz disiplin altına alınacak. Yeterli sermayesi olan firmalar bu alanda faaliyet gösterecek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecek" diye konuştu. Birikimevim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli de düzenleme ile kontrolsüz büyümenin önüne geçileceğini iletti.BAŞVURANLARI dayanışma yoluyla ev sahibi yapan bu sistemde bir nevi "altın günü" yöntemi uygulanıyor. Konut almak için başvuranlar arasında gruplar oluşturuluyor. Vatandaş alacağı evin fiyatına ve ödeyeceği taksit miktarına göre bu gruplara katılıyor. Her ay kimin ev sahibi olacağı noter huzurunda yapılan çekilişler ile belirleniyor. En yoğun kullanım konut için olsa da otomobil alımı için de hizmet veriliyorYASA ile tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon TL olarak düzenleniyor. Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Bu şirketler yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek. Fona toplanan para, ana faaliyet konuları dışında kullanılamayacak. Müşteriler sözleşmeden sonra 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin cayabilecek.