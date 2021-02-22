Vatandaşı kandıran sitelere engel geliyor

Hükümet, internet başta olmak üzere uzaktan erişim araçları üzerinden satılan ürünlerde tüketicinin mağduriyetine son vermek için önemli bir adım daha atıyor. 12 Mart'ta yürürlüğe girecek olan "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" ile e-ticaret kapsama alınarak güvenilmeyen ve standartlara uygun olmayan ürünlerin satışına aracılık eden internet, radyo ve televizyon firmalarına yaptırım geliyor. Tüketici mağduriyetine yol açanlar belirlenerek ürünlerin yayınlandığı sitelere erişim engeli getirilebilecek.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uygunsuz ve güvensiz ürünlerin satışına aracılık eden internet, radyo ve televizyon firmalarına da müeyyide uygulanacağını söyledi. Bakan Pekcan, ürünlerin uzaktan iletişim araçlarıyla piyasaya arz ve bulundurma koşulları, bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin iki yönetmeliğin yürürlüğe gireceğini belirtti. Bakan Pekcan "Ürünlerin Uygunluğu ve Piyasa Gözetimi, Denetimine Dair Yönetmelik ve "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nin Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ardından da 'Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi' vasıtasıyla satışı uzaktan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine başlanacak" dedi.ÜRÜN Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında e-ticaret'te ürün güvenliği denetimlerine başlanacak. Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişim engellenecek. Ürünün asli sorumlusuna ulaşmak amacıyla izlenebilirlik mekanizması getiriliyor. Buna göre, tedarik zincirinde tüketicinin eline ulaşana kadar geçen süreçte bir ürünü satan kişi, ürünü kimden aldığının ve kime sattığının kaydını tutacak. Yasa ile güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılması zorunlu hale getirildi. Böylece tüketicilerin güvensiz üründen kaynaklı mağduriyeti giderilecek. Güvensiz ürünün sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar veya başka bir ürüne verdiği zararlara karşı imalatçı veya ithalatçı, zarar görene karşı tazminatla sorumlu olacak. Güvensiz ürünlere karşı kamuoyu etkin bir biçimde bilgilendirilecek. Güvensiz ürün satana 50 bin ile 500 bin arasında para cezası verilecek.