SON DAKİKA: Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Kademeli normalleşmede geri sayım başladı

"BAŞKAN ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sektör hakkında bilgi verdiğini ifade eden Ramazan Bingöl, "Başkanımıza bizim derneğin yapmış olduğunu çalışmaları anlatarak sektör ile ilgili bilgi verdim. Desteklerle ilgili konuştuk. En kısa zamanda detayları belirleyerek restoranları açmak istiyoruz. Ayrıca görüşmelerimiz devam ediyor. Vali Bey, Bakanlıklarla görüşüp, bir ortak paydada buluşup en kısa sürede restoranların açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.