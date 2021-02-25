Dikilitaş arsasına 500 milyon lira yatırıyor

İstanbul Beşiktaş'ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü binasının yer aldığı arsada yeni bir konut projesi hayata geçirilecek. Geçen yıl ekimde yapılan ihalede, en yüksek teklifi veren firma anlaşma imzalamayınca ihale ikinci en yüksek teklifi veren Fuzul Yapı'ya kaldı. Şirket, Balmumcu'da yer alan 3 bin 357 metrekarelik arsa üzerinde hayata geçirilecek projenin inşaatına bu yıl içinde başlayacak. İhale ilanında yer alan bilgilere göre, ticari imarlı arsada emsal 2, emsale esas inşaat alanı da 6 bin 714 metrekare olarak belirlendi.İhalede 26 inşaat firmanın yarıştığını söyleyen Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, "Satış toplam geliri olarak 461 milyon lira taahhüt ettik. Bunun yüzde 50'sini inşaat yapım süresince arsa sahibi olan Emlak Konut GYO'ya ödeyeceğiz. Toplam gelirin ise 600 milyon liraya kadar çıkmasını öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Zeki Akbal, "Konumuyla öne çıkan bu alanda inşaat bu yıl başlar. Prestijli, İstanbul'a yakışacak bir projeyi hayata geçireceği" dedi.Emlak Konut GYO, Ortaköy'deki 'kupon' arsası için de ihaleye çıkacak. İlk oturumu 5 Mart'ta gerçekleştirilecek olan ihaleye yüksek katılım bekleniyor. Turizm, ticaret ve konut alanı fonksiyonuna sahip arsanın 28 bin 266 metrekare emsale esas inşaat alanı bulunuyor.