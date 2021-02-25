Merkez’den TL hamlesi

Merkez Bankası TL için yeni bir adım daha attı. Zorunlu karşılıklarda her vadede 200 baz puan artışa gitti. Karara göre, yurtdışı banka mevduatları ve katılım fonları hariç 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonları için zorunlu karşılık oranı yüzde 3 olurken, 1 yıla kadar vadeliler için yüzde 4, vadesi 6 aya kadar olanlar için yüzde 6 oldu. Yurtdışı bankaların dahil olduğu mevduat ve katılım fonlarında ise zorunlu karşılık oranları 1 yıla kadar yüzde 8, 3 yıla kadar vadelilerde yüzde 5.5 olarak uygulanacak. Değişiklikler 19 Şubat'tan geçerli olacak. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar TL artması, döviz ve altın cinsinden olanların 500 milyon dolar azalması öngörüldü" denildi. Öte yandan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ziyaret etti. Ağbal ve başkan yardımcıları, tüm paydaşları 2023'te yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla görüşmeler yapıyor.