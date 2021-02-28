Isısan Kitapları sanal dünyaya taşındı

ISISAN'IN Kurucusu Rüknettin Küçükçalı, akademi ve sanayi işbirliğine farklı bir boyut kazandırdı. Isısan Kitapları adı altında ilerleyen çalışma 500 bin basılı yayına ulaşırken, 40 yılı bulan tüm çalışmalar internet ortamına taşındı. Sektörün mekanik tesisat konusundaki deneyimleri, on binlerce seminer ve sempozyum bildirileri, teknik dergilerde yayımlanan makaleler 32 kitap ve 500 bin basılı yayın www.gunesisi.com isimli platformda buluştu. Küçükçalı çalışma ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Edindiğimiz bilgileri yayınlamaya özen gösterdik, bilgi de paylaştıkça çoğaldı. Kitapları belirli aralıklarla güncelledik. Toplam 500 bin adetten fazla kitap basıldı. Bu kitapları tesisat proje bürolarına, tesisat müteahhitlerine, tesisat mühendislerine, mimari bürolara, uygulama ekiplerine, işletmecilere, özellikle üniversitelerin mühendislik fakülteleri ve teknik yüksekokulların kütüphanelerine ve öğretim üyelerine ulaştırdık."