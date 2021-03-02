İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2021 İşten çıkarma yasağı cezası ne kadar?

Koronavirüs salgını döneminde devletin uygulamaya koyduğu uygulamalardan birisi de işten çıkarma yasağı oldu. Ekonomik olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yürürlüğe konulan işten çıkarma yasağı, son günlerin de en çok araştırılanları arasında dikkat çekiyor. Mart ayı ile beraber işçi ve işverenler tarafından işten çıkarma yasağı uzayacak mı, ne zaman bitiyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşten çıkarma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor ve uzatılacak mı sorusuna ilişkin gelişmeler şu şekilde;
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?
17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da mayıs ortasına kadar uzatılıyor. İşten çıkarma yasağı ile paralel giden ücretsiz izin uygulaması kapsamında şubat ayı verilerine göre 880 binin üzerinde kişiye, ücretsiz izin kapsamında aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor. Salgın önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Haziran 2021'e uzatma yetkisi bulunuyor. Sosyal Destek Programı kapsamında, üç faz halinde 6.4 milyar lira, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasından 2 milyar 69 milyon lira, kısa çalışma ödeneğinden 27.6 milyar lira, nakdi ücret desteği olarak 8.2 milyar lira, işsizlik ödeneğinden 5 milyar 81 milyon lira, normalleşme desteğinde 3.2 milyar olmak üzere sağlanan destek ve yardımlar 53 milyar liraya ulaştı.
KISA ÇALIŞMA 31 MART'A KADAR
Kovid-19'un ekonomi ve istihdama olan olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla geçen yıldan bu yana işletmelere sağlanan kısa çalışma ödeneği desteğinin süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı. Geçen yıl günlük 39.24 lira olan kısa çalışma ödeneği desteği, 2021'de 47.70 liraya çıkarılmıştı. Destek kapsamında bugüne kadar 2 milyon 471 bin çalışan için 8 milyar 265 milyon 914 bin liralık ödeme yapıldı.