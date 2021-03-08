Haklarımızı geri kazanmalıyız

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türk kadınlarının dünyadaki birçok ülke kadınlarından önce çok önemli haklara sahip olduğunu söyledi. Çevikel, "Bizim de artık yapmamız gereken, bize verilen haklarımızı geri kazanmak. Kadın kadının yanında olmalı. Güçlü olursak her zorluğun üstesinden geliriz" dedi. İş dünyasında kadınların daha aktif olmasıyla sürdürebilir kalkınmanın da sağlanabileceğini belirten Çevikel, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için de bunun önemli olduğunu kaydetti. Son yıllarda kadınların iş hayatına katılması ve girişimci olması adına desteklerin sağlandığını dile getiren Çevikel, "Hem Türkiye'de hem de dünyada, özellikle de iş hayatında kadınlar hâlâ fırsatlara erkeklerle eşit şartlarda erişemiyor. Çalışabilecek durumdaki kadınların sadece yüzde 30'luk kısmı çalışma hayatının içinde. Daha fazla destekle kadınları iş hayatına adapte etmeliyiz" diye konuştu.Göreve geldiği genel kurulda ilk olarak isim değişikliğiyle ilgili çalışmalara başladığını ifade eden Çevikel, şunları anlattı: "Yıllık 5 milyar dolar ihracat hacmine sahip 34 yıl geçmişi olan DOSABSİAD'ta ilk kadın başkan olarak göreve geldim. Bir kadının da başkan olması ile birlikte 'işadamları' ibaresini 'iş insanları' olarak değiştirdik. Bu yıl da ilk kadın başkan olarak görevi üstlendiğim Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nde (TÜGİAD) aynı değişikliği yapmayı planlıyoruz. Bunlar tabi ki başlangıç. İki derneğin de ilk kadın başkanı olmak, bana çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Kadınlara örnek olmak adına çok daha fazla çalışmak ve üretmek durumundayım."KADINLARIN karar verici mekanizmalarda daha fazla yer alması için çalıştığını söyleyen Çevikel, "Kadınlar çalışıyor ancak çok fazla yönetici pozisyonunda ya da karar verici mekanizmada değiller. Kadının daha fazla işgücüne katılımını sağlamak ve kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamak için devletin yanında özel sektöre ve STK'lara da önemli işler düşüyor. Bizler de bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.