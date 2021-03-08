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: Bankaların güncel ! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte bankalar sık sık kredi faiz oranlarında güncellemeye gidiyor. Gün içerisinde vatandaşlar bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusunu merak ediyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere bankaların ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 8.3.2021 11:38 ABONE OL
SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte bankaların kredi paketlerine olan talep arttı. Kredi ihtiyacı olanlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere pek çok banka uygun fiyatlı kredi paketi sunuyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.37

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.46

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.34

İhtiyaç kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.32

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SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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