SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte bankaların kredi paketlerine olan talep arttı. Kredi ihtiyacı olanlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere pek çok banka uygun fiyatlı kredi paketi sunuyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.37