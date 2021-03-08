SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte bankaların kredi paketlerine olan talep arttı. Kredi ihtiyacı olanlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere pek çok banka uygun fiyatlı kredi paketi sunuyor.
Tüketici kredisi: 1.54
Taşıt kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.37
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.54
Taşıt kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.38
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40