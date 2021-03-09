Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri uzatıldı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yatacak. Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik olumsuzlukları gidermek adına verilen nakdi ücret desteği, TC kimlik numaralarına göre yatırılıyor. Bu noktada, Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve nakdi ücret desteği uzatıldı mı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte konuya ilişkin detaylar;

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

Mart ayına girdiğimiz şu günlerde Nakdi ücret desteği ödemeleri son günlerde epey araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler ayın ortasına doğru hesaplara geçerken öte yandan bu ödenek Mart ayında son kez yatacak.