Varlık Fonu’na Arda Ermut geldi

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez görevden alındı. Yerine Arda Ermut'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı önceki gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.1980'de Karaman'da doğan Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. 2015'te Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda başkanlığa atandı. Arda Ermut Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini Şubat 2020 yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'na bıraktı.Eylül 2018'den bu yana Varlık Fonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam eden Ermut, bu görevinden Kasım 2020'de ayrılmıştı. Haziran 2019'da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ermut, THY İcra Kurulu'nda da üç üyeden biri olarak görev yapıyor.