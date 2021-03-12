Google kararı dünyada en iyi karar olmaya aday

Dünyada dijital platformların yol açtığı rekabet sorunları ile baş etmenin yol ve yöntemleri tartışması her gün yeni bir boyut kazanırken Türk Rekabet Kurumu bu alanda adını dünyada duyurmaya devam ediyor. Rekabet Kurulu'nun 2020'de Google'a karşı yürüttüğü soruşturmalarda aldığı kararlar, Global Competition Review tarafından küresel ölçekte "Yılın En İyi Rekabet Kararı" kategorisinde aday gösterildi. Kurul aldığı söz konusu kararlar ile "Küresel Rekabet Ödülleri" içerisinde dünya genelinde 2020'de bir rekabet otoritesi veya mahkeme tarafından yapılan en iyi uygulamalar arasında yer almayı başardı. Rekabet Kurulu, Şubat 2020'de Google'ın çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmederek yaklaşık 98 milyon TL idari para cezası verip tedbir getirmişti. Kurul, Kasım 2020'de ise, Google'ın metin/Adwords reklamları ile organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırıldığına hükmetmiş, yaklaşık 197 milyon TL'lik idari para cezası vererek, tedbir getirmişti.