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Vergi muafiyeti nedir, kimleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika haberi olarak duyurulan Ekonomik Reform Paketi ile ilgili vergi muafiyeti milyonların gündemine geldi. Başkan Erdoğan büyüme, istihdam ve enflasyona yönelik önemli mesajlar verirken vergi muafiyeti nedir, kimleri kapsıyor, nasıl alınır gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Konuya yönelik olarak Erdoğan, "Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi. Vergi muafiyeti en genel tanımıyla bir vergi mükellefinin ya da mükellef grubunun vergi dışında tutulmasına denir.

Giriş Tarihi: 12.3.2021 16:45 Son Güncelleme: 12.3.2021 16:46 ABONE OL
Vergi muafiyeti nedir, kimleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı

Vergi muafiyeti ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform paketinde verdiği müjdenin ardından Vergi muafiyeti nedir, kimleri kapsıyor gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulma olayı olan Vergi muafiyeti aslen vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişi gruplarının aynı ya da farklı vergi kanunlarıyla vergi dışında bırakılması işlemidir. İşte vergi muafiyeti hakkında tüm bilgiler!

VERGİ MUAFİYETİ NEDİR?

Ekonomi gündemini yakından takip edenler vergi muafiyeti ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli yabancı kamuoyu ve piyasaların merakla beklediği ekonomiye ilişkin tarihi reform paketini 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıklarken vergi muafiyeti ile ilgili detaylar şöyle;

VERGİ MUAFİYETİ NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Vergi muafiyeti bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulmasıdır. Bu muafiyet kısmen veya tamamen olabilir.

Vergi vermekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişiler, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ibarelere göre vergiden muaf olabilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EKONOMİ REFORM PAKETİNİ AÇIKLADI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli yabancı kamuoyu ve piyasaların merakla beklediği ekonomiye ilişkin tarihi reform paketini 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıklıyorBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli yabancı kamuoyu ve piyasaların merakla beklediği ekonomiye ilişkin tarihi reform paketini 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı. Başkan Erdoğan 850 bin esnafı rahatlatacak müjdeyi verdi. Erdoğan, "Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi.

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN ESNAF GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLACAK

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz" diye konuştu.

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Vergi muafiyeti nedir, kimleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı
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