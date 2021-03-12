Vergi muafiyeti nedir, kimleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı

Vergi muafiyeti ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform paketinde verdiği müjdenin ardından Vergi muafiyeti nedir, kimleri kapsıyor gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulma olayı olan Vergi muafiyeti aslen vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişi gruplarının aynı ya da farklı vergi kanunlarıyla vergi dışında bırakılması işlemidir. İşte vergi muafiyeti hakkında tüm bilgiler!
Ekonomi gündemini yakından takip edenler vergi muafiyeti ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli yabancı kamuoyu ve piyasaların merakla beklediği ekonomiye ilişkin tarihi reform paketini 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıklarken vergi muafiyeti ile ilgili detaylar şöyle;
Vergi muafiyeti bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulmasıdır. Bu muafiyet kısmen veya tamamen olabilir.
Vergi vermekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişiler, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ibarelere göre vergiden muaf olabilir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli yabancı kamuoyu ve piyasaların merakla beklediği ekonomiye ilişkin tarihi reform paketini 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıklıyorBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli yabancı kamuoyu ve piyasaların merakla beklediği ekonomiye ilişkin tarihi reform paketini 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı. Başkan Erdoğan 850 bin esnafı rahatlatacak müjdeyi verdi. Erdoğan, "Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz" diye konuştu.