Vergi muafiyeti nedir, kimleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı

Vergi muafiyeti ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform paketinde verdiği müjdenin ardından Vergi muafiyeti nedir, kimleri kapsıyor gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulma olayı olan Vergi muafiyeti aslen vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişi gruplarının aynı ya da farklı vergi kanunlarıyla vergi dışında bırakılması işlemidir. İşte vergi muafiyeti hakkında tüm bilgiler!

VERGİ MUAFİYETİ NEDİR?

Ekonomi gündemini yakından takip edenler vergi muafiyeti ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli yabancı kamuoyu ve piyasaların merakla beklediği ekonomiye ilişkin tarihi reform paketini 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıklarken vergi muafiyeti ile ilgili detaylar şöyle;