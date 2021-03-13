Kim tutar seni Çiğdem

Diyarbakırlı Çiğdem Sayın (21) doğuştan sağ bacağı engelli olarak dünyaya geldi. Diz altından itibaren bacağı olmayan Çiğdem yıllarca koltuk değneği ile yaşadı. Çevresindekiler 'Bu kız koltuk değneği ile okula gidip gelemez, okuyamaz' derken o dört elle okuluna sarıldı. Diyarbakır'da liseyi birincilikle bitirdi, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik bölümünü kazandı. Geçen yıl genç kıza protez takıldı. Kendisine 40 hedef belirleyen Çiğdem Sayın, yürüme ve üniversite okuma hayalini gerçekleştirdiğini, bundan sonra geriye kalan 38 hayalinin peşinden koşacağını söyledi.Çiğdem, şekilsiz kemik yapısı nedeniyle sağ bacağı engelli olarak dünyaya geldi. Yaşıtları parklarda koşup oynarken o koltuk değnekleri ile yürümeye çalıştı. Hiç moralini bozmadı. Çevresindekiler "Bu kız koltuk değneği ile okula gidip gelemez, okuyamaz" derken o hep hayata ve okuluna dört elle sarıldı. Diyarbakır merkezde ilk ve orta öğretimi Hürriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Ziya Gökalp Anadolu Lisesi'nde birincilikle bitirdi.Koltuk değneği ile başarıdan başarıya koşan Çiğdem Sayın, 2019 yılında üniversite sınavlarında büyük başarı sağladı. Bu sırada Çiğdem, 16 Temmuz 2019'da diz altından kesik olan sağ bacağına protez takılabilmesi için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde bir ameliyat oldu. Hastanede hemşirelerin kendisinin iyileşmesi için verdiği çabaya hayran kalan Çiğdem, Diş Hekimliği bölümünde okumak yerine hemşire olmaya karar verdi. Tercihini bu yönde yaptı. Bütün hayatı mücadele ile geçen Çiğdem, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik bölümünü kazandı. Diyarbakır'dan gelip kayıt yaptırdı. Yurda yerleşti.Koltuk değneği ile hayatını sürdüren Çiğdem, hayırseverlerin de yardımıyla geçen yıl nisan ayında protezine kavuştu. Sağ bacağına protez takılan genç kız ilk kez koltuk değneksiz yürümenin ne olduğunu hissetti. Protez bacakla kendisini kuş gibi hissettiğini belirten Çiğdem, "Koltuk değneklerini hiçbir zaman sorun etmemiştim ancak protez bacağım benim işimi inanılmaz kolaylaştırdı. Bu duyguyu yaşayan bilir" diyerek mutluluğunu dile getirdi.Kendisine 40 hedef belirlediğini ve bunlardan ikisini gerçekleştirdiğini anlatan Çiğdem Sayın, şimdi geride kalan 38 hayalinin peşinden gideceğini söyledi. Yürüme ve üniversite okuma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen genç kız, "Protezle yürüyebildiğim ve üniversite okuyabildiğim için çok mutluyum. Şimdi, gezebildiğim kadar yer gezip öğrenebildiğim kadar şey öğrenmek, annemin ev hayalini gerçekleştirmek, başkalarının hayatına dokunabilmek, mesleğimi en iyi şekilde yapmak gibi hayallerim var. Onları da gerçekleştirmek için çalışacağım. Nisan ayında yeni bir proteze ihtiyacım var. Yeni bir protez alacak maddi gücüm yok. Belli yaşa kadar her yıl protezimin değişmesi gerekiyor. Bunun için hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.