1 milyon turizm çalışanı aşılanacak

Turizm sektörünün uzun zamandır beklediği müjdeli haber geldi. Turizm Bakanlığı, sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için karar alındığını ve bunun için https://turizmpersoneli.tga.gov. tr adresi üzerinden kayıtların açıldığını duyurdu.Güvenli Turizm Sertifikası olan ve açılan konaklama tesisleri ile turizm belgeli restoran çalışanları, turizm taşıma belgeli ve güvenli turizm sertifikası olan araçların her birinin iki şoförü, seyahat acentesi çalışanları ile eylemli profesyonel tur rehberleri aşılama programına dahil edildi.Aşılamaya açık olan tesislerde görev yapan personelden başlanacağı bilgisini paylaşan Turizm Bakanlığı, daha sonra açılış tarihi esas alınarak diğer tesislerin de kademeli olarak sürece dahil edileceğini aktardı. Kararın bir milyon turizm sektörü çalışanını kapsadığını anlatan turizmciler, sektör için çok doğru bir adımın atıldığını belirtiyor. Çalışanların aşılanmış olmasının Türkiye'nin tercih edilirliğine de katkı sağlayacağını belirten sektör temsilcileri, pazarlama açısından büyük önem taşıdığını kaydediyor.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sektörün uzun zamandır bu kararı beklediğini belirterek, "Yabancıyla en çok teması olan sektör turizm. O nedenle aşılama çok önemliydi. Bu adım ülkemize gelecek turiste de güven verir" dedi. Sektörün yurtdışında da elinin güçlendireceğini aktaran Bağlıkaya, "Pazarlamada bize artı değer sağlar. Aşılanma süreci sezon başlamadan tamamlanırsa Türkiye'nin tercih edilmesine pozitif katkı sunar" diye konuştu.SGK kayıtlarına göre 1 milyon 100 bini aşkın turizm çalışanı olduğunu aktaran Bağlıkaya, "Sanırım teşvik etmek için otel ve yeme-içme tesislerinde Güvenli Turizm Sertifikası şartı konulmuş. Bu belgeyi almamış tesislerin çalışanları da turistle temas halinde. O nedenle ayrım doğru değil. Turistle teması olan her çalışanın aşılanması gerekli" ifadelerini kullandı.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da, bu konuyu uzun süredir bakanlıkla görüştüklerini belirterek, "Taleplerimizi geri çevirmeyen Turizm Bakanımız ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Güvenli Turizm Sertifikası'nı birçok otelimiz aldı. Çalışanlarımızın da aşılanmasıyla rekabet gücümüz artacak. Böylece bir turistin ülkemize geldiğinde kendini güvende hissedeceği birçok nokta tamamlanmış olacak. Ülkemize olan talep de pozitif etkilenecek" dedi.AKTOB Başkanı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Erkan Yağcı, sektörde sezon öncesi aşılanmasının başlatılması kararının büyük önem taşıdığını belirterek, "Güvenli Turizm Sertifikası'na ilaveten sektör çalışanlarının da aşılanması ülkemize olan talepte bir kaldıraç görevi yapacaktır. Sezon satışlarında Türkiye talebini de olumlu yönde etkileyecektir. Bu karar için her iki bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları anlattı: "Türkiye turizmde Kovid-19 önlemleri konusunda rakip ülkelere göre çok daha hızlı davrandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde sertifika programı hayata geçirildi ve 5 bine yakın tesis sertifikalandırıldı. Aşı da bu sürecin devamı. İşletmelerimizin güvenli turizm sertifikalı, çalışanlarımızın da aşılı olması rakiplerimiz karşısında bize olumlu algı oluşturacak."Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Turizm Bakanlığı'nın sezon öncesinde gerekli olan tüm adımları atmak için çalıştığını belirterek, "Bakanımıza çok müteşekkiriz. Çok ciddi bir çalışma yürüttü. Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip, bakanlık belgeli restoran çalışanlarının öncelikli aşılanması konusunda işbirliğine varıldı. Sektörümüz adına çok önemli bir gelişme" dedi. Turizm Bakanlığı belgesi olmayan, sertifikasını almış, tüm gerekleri yerine getirmiş birçok restoranın olduğuna dikkat çeken Demirer, "Bu restoranlar ise Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Biz Ticaret Bakanlığı'nın bu tesisler için Sağlık Bakanlığımız ile görüşmesini bekliyoruz. Turizm Bakanımız kendisine bağlı tesisler için elinden geleni yaptı. Ticaret Bakanlığı'nın da bu konuda harekete geçmesi şart" diye konuştu.