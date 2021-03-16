Havalimanlarında yeşil devrim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından israfın önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından işletilen 49 havalimanı "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" aldı. DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havalimanlarımızdaki tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak uygun şartlarda depolanıyor ve bertarafa gönderiliyor. Dönüştürülebilir atıklar ise geri kazanıma gönderilerek ekonomiye katkı sağlanıyor, israfın önüne geçiliyor" dedi.