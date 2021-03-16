Libya’dan Türkiye’ye stratejik çağrı

Edinilen bilgiye göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçerek Trablus Limanı'nın kargo taşımacılığına kapatılarak sadece yolcu gemileri için kullanılması, yük taşımacılığının ise yeni inşa edilmesi öngörülen batıdaki Zaviye Limanı'na kaydırılmasının planlandığını anlattı."Yap-İşlet-Devret" modeli çerçevesinde inşa edilmesi öngörülen Zaviye Limanı Projesi için bazı Çin ve Avrupa şirketlerinin kendileriyle irtibat kurduklarını ifade eden Libyalı yetkililer ancak Türkiye'nin Libya'ya olan yardımları nedeniyle projenin bir Türk firma tarafından yapılmasını istediklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje ile ilgilenen firmaların başvurularını toplamaya başladı.Libya ile denizlerde yaptığı karasuları anlaşması ile Doğu Akdeniz'de stratejik bir üstünlük sağlayan Türkiye için Libya bölgede stratejik bir ortak özelliği taşırken, ticari anlamda da iki ülke arasındaki ilişkiler büyük önem taşıyor.2020 yılında Libya'ya 1.65 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin yakın zamanda bu rakamı 10 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi bulunuyor. Bölgede daha önce Türk müteahhitleri 29 milyar doları bulan projeler alırken, karışıklıkların artması nedeniyle çalışmalar yarım kalmıştı.Libya Türkiye'ye deniz yolu ile 3 günlük mesafede bulunması nedeniyle bu durum yakıt maliyetini de oldukça düşürüyor. Türkiye'den Libya'ya üç günde giden ürünler, sonrasında hava yolu kullanılması halinde dördüncü günde Afrika'da oluyor.