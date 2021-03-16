Son Dakika: Altın fiyatları Kapalıçarşı'da hangi seviyede? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik canlı altın fiyatları ve grafikleri

Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasıda tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 16 Mart tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında tefarruatlı araştırma yapıyorlar. İkinci işlem gününde alınan son verilere göre, tam, yarım, ATA, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte, aPara sayfasına ait canlı altın fiyatları ve dönemlik tam, yarım, ATA, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı grafikleri...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 MART 2021 SALI

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;