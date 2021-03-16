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Son Dakika: 'da hangi seviyede? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik canlı altın fiyatları ve grafikleri

son dakika haberlerş ve canlı grafikleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. , Şubat ayı ortalarında başladığı yukarı yönlü hareketin ardından yeni haftanın ikinci işlem gününde sabit seyrini sürdürüyor. Kısa ve uzun vadeli yatırımcılar, altın fiyatları 1 aylık ve 1 haftalık grafikleri ile canlı fiyatları araştırıken, dönemlik değişimleri inceliyor. altın fiyatları ile ilgili alınan son verilere göre, tam, yarım, , , gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL bandında seyrediyor? Aşağıda, sayfasına ait canlı altın fiyatları ve dönemlik tam, yarım, ATA, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı grafikleri yer alıyor.

Giriş Tarihi: 16.3.2021 07:35 Son Güncelleme: 16.3.2021 07:36 ABONE OL
Son Dakika: Altın fiyatları Kapalıçarşı'da hangi seviyede? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik canlı altın fiyatları ve grafikleri

, bankaların yatırım sayfalarında ve altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasıda tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 16 Mart tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında tefarruatlı araştırma yapıyorlar. İkinci işlem gününde alınan son verilere göre, tam, yarım, , , gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte, sayfasına ait canlı altın fiyatları ve dönemlik tam, yarım, ATA, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı grafikleri...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 MART 2021 SALI

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;

Son Dakika: Altın fiyatları Kapalıçarşı'da hangi seviyede? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik canlı altın fiyatları ve grafikleri

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 380,34

SATIŞ: 409,05

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.810,00

SATIŞ: 2.858,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.794,00

SATIŞ: 2.836,00

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Son Dakika: Altın fiyatları Kapalıçarşı'da hangi seviyede? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik canlı altın fiyatları ve grafikleri

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.696,20

SATIŞ: 2.749,57

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.370,00

SATIŞ: 1.392,00

Son Dakika: Altın fiyatları Kapalıçarşı'da hangi seviyede? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik canlı altın fiyatları ve grafikleri

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 685,00

SATIŞ: 697,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 419,92

SATIŞ: 419,98

Son Dakika: Altın fiyatları Kapalıçarşı'da hangi seviyede? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik canlı altın fiyatları ve grafikleri

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Son Dakika: Altın fiyatları Kapalıçarşı'da hangi seviyede? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik canlı altın fiyatları ve grafikleri

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Son Dakika: Altın fiyatları Kapalıçarşı'da hangi seviyede? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik canlı altın fiyatları ve grafikleri
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