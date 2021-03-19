Gözler Naturelgaz halka arz tarihinde! Naturelgaz halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir?

Borsa İstanbul'da şirketler halka arz için sıraya girdi. Geçtiğimiz yıl Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran birçok şirket bu yıl halka arza hazırlanıyor. Bu şirketlerden biri olan Naturelgaz halka arz tarihi ve pay satış fiyatı "Naturelgaz halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir?" gibi sorularla gündeme taşındı. İşte Naturelgaz'ın halka arz edileceği o tarih ve tüm detaylar…

NATURALGAZ NE ZAMAN HALKA ARZ EDİLECEK?

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, ödenmiş sermayesi 100.02 milyon liradan bedelli artışla 115 milyon liraya yükseltilecek olan Naturelgaz'da 16.38 milyon TL nominal hisse mevcut pay satışı şeklinde halka arz edilecek.