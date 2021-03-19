Gözler Naturelgaz halka arz tarihinde! Naturelgaz halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir?

Borsa İstanbul'da şirketler halka arz için sıraya girdi. Geçtiğimiz yıl Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran birçok şirket bu yıl halka arza hazırlanıyor. Bu şirketlerden biri olan Naturelgaz halka arz tarihi ve pay satış fiyatı "Naturelgaz halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir?" gibi sorularla gündeme taşındı. İşte Naturelgaz'ın halka arz edileceği o tarih ve tüm detaylar…
NATURALGAZ NE ZAMAN HALKA ARZ EDİLECEK?
SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, ödenmiş sermayesi 100.02 milyon liradan bedelli artışla 115 milyon liraya yükseltilecek olan Naturelgaz'da 16.38 milyon TL nominal hisse mevcut pay satışı şeklinde halka arz edilecek.
Naturelgaz halka arz tarihi henüz netlik kazanmadı.
Şubat ayında halka arz için SPK'ya başvuran Naturelgaz'dan yapılan açıklamada, "Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir" ifadelerine yer verilmişti.
Global Yatırım Holding, 5 Şubat 2021 tarihinde Naturelgaz'ın halka arzı için başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirmişti.
SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, ödenmiş sermayesi 100.02 milyon liradan bedelli artışla 115 milyon liraya yükseltilecek olan Naturelgaz'da 16.38 milyon TL nominal hisse mevcut pay satışı şeklinde halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Global Yatırım Holding'in sahip olduğu yaklaşık 3.14 milyon TL nominal değerli payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Buna göre, halk arz oranı yaklaşık %16.97 olacak.Halka arzda pay satış fiyatı 8.50 lira olacak.