Kayseri şeker, pancar çiftçisinin yüzünü güldürdü

Yenipazar Pancar Bölge Müdürlüğüne bağlı Yozgat Merkez, Şefaatli, Sarıkaya İlçeleri ve Yenipazar Beldesine bağlı köylerde Kayseri Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan 580 pancar çiftçisi bulunuyor. 2020 yılında Yenipazar Pancar Bölge Müdürlüğüne kayıtlı çiftçiler 202 bin ton pancar üretimi yaparak toplamda 41 milyon lira gelir etti. Bir önceki yıla oranla (2019 yılı 22 milyon lira) gelirlerini iki katına çıkaran pancar üreticisinin yüzü bu yıl da gülüyor.

Yenipazar Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptığı açıklamada, 2021-2022 yılı kampanya dönemi için sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapacak çiftçilerin Mart ayı itibari ile temin etmeleri gereken DAP ve Kompoze Taban gübrelerinin, Amonyum Sülfat Üst gübresi olmak üzere yaklaşık 2 bin 200 ton gübre kullandığını hatırlattılar.

Yapılan açıklamada, çiftçilerin ihtiyacı olan bu gübreler piyasa şartlarından yaklaşık olarak 500 lira daha ucuz ve pancar bedeline vadeli faizsiz olarak çiftçiye temin edildiği belirtildi.

Ayrıca Nisan ayında sadece Yenipazar Bölge çiftçisinin 5 bin ünite olarak ekeceği pancar tohumunun da piyasa şartlarından yaklaşık 80 lira daha ucuz ve pancar bedeline vadeli faizsiz olarak temini sağlandığına dikkat çekilirken, toplamda 18 köyde pancar ekimi yapan çiftçilerin cebine tohum ve gübre bedellerinden yaklaşık olarak 1,5 milyon lira katkı sağlandığı vurgulandı.

Bölge çiftçileri adına Özlüce köyünden Şevket Açıkyürek, Battal köyünden İsmail Şahin, Yenipazar Beldesinden Ömür Diren ve Paşaköy Çiftçilerinden Seçkin Türker bu katkılardan dolayı Kayseri Şeker Adına Başkan Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür amacıyla Yenipazar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler.