Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni reform paketi açıklamasında! Reform paketi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik reform paketi kapsamında Türkiye yatırım ortamının güçlenmesine yönelik yeni bir adım atıyor. Bugün Erdoğan'ın son dakika açıklamaları ile beraber konuyla ilgili tüm detaylar da belli olacak. Bu noktada "Reform paketi ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta?" soruları araştırma konusu haline geldi. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre; Bakanlık bir sonraki adımda Avrupa Birliği ile G20 ülkelerinin büyükelçileri ve yatırımcılarla bir araya gelerek reform paketinin detaylarını anlatılacak.

REFORM PAKETİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye tarihi bir reforma imza atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın getirdiği paketin ayrıntıları bugünkü açıklama ile beraber belli olurken öte yandan paket, ihracatçıdan vatandaşa her kesimi kapsıyor. Yatırım ortamının güçlendirilmesinden çalışma yaşamına, sosyal güvenlikten ekonomiye kadar her alanda çok ciddi adımlar atılmaya devam ediliyor. İşte reform paketine dair detaylar…