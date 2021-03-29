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Haberler Ekonomi Haberleri Dolar kuru ne kadar oldu? 29 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum
Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:56 Son Güncelleme: 29.3.2021 12:07

ne kadar oldu? 29 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

Dolar kuru ne kadar oldu? 29 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

Haftanın ilk işlem gününün başlamasıyla birlikte canlı fiyatları da merak konusu oldu. Her hafta pazartesi günü saat farkından dolayı Asya borsaları erken saatlerde açılıyor ve gün içerisinde Türkiye, ve piyaslarının açılmasıyla dolar fiyatlarında dalgalanmalar yaşanabiliyor. Dolar kuru ile ilgili son dakika haberlerini takip eden, yatırım yapmak isteyen ya da yurt dışı seyahati için döviz satın alacaklar, dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusuna cevap arıyor. İşte, 29 Mart bugün Dolar/TL ve Euro/TL güncel alış satış fiyatı ve döviz kurundaki son durum...

Dolar kurunda son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve dolar satın alacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde fiyatları merak konusu oldu. Yurt dışına çıkacak olan ya da bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar Dolar ve Euro kurundaki canlı alış, satış fiyatı ile dönemli dolar grafiklerini takip ediyor. 28 Mart Pazartesi dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu ise bu noktada en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.


İşte dolar kurundaki güncel alış ve satış fiyatı…

Dolar kuru ne kadar oldu? 29 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

DOLAR NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz hafta, Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından Dolar/TL paritesinde hareketlilik yaşandığı gözlemlenmişti. Bu hafta da haftanın ilk işlem gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Dolar kuru ne kadar oldu? 29 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 8,124

SATIŞ: 8,128

STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
Dolar kuru ne kadar oldu? 29 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 9,566

SATIŞ: 9,580

STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
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Dolar kuru ne kadar oldu? 29 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum
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