Dolar kuru ne kadar oldu? 29 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

Haftanın ilk işlem gününün başlamasıyla birlikte dolar kuru canlı fiyatları da merak konusu oldu. Her hafta pazartesi günü saat farkından dolayı Asya borsaları erken saatlerde açılıyor ve gün içerisinde Türkiye, Avrupa ve ABD piyaslarının açılmasıyla dolar fiyatlarında dalgalanmalar yaşanabiliyor. Dolar kuru ile ilgili son dakika haberlerini takip eden, yatırım yapmak isteyen ya da yurt dışı seyahati için döviz satın alacaklar, dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusuna cevap arıyor. İşte, 29 Mart bugün Dolar/TL ve Euro/TL güncel alış satış fiyatı ve döviz kurundaki son durum...

Dolar kurunda son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve dolar satın alacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde dolar kuru fiyatları merak konusu oldu. Yurt dışına çıkacak olan ya da bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar Dolar ve Euro kurundaki canlı alış, satış fiyatı ile dönemli dolar grafiklerini takip ediyor. 28 Mart Pazartesi dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu ise bu noktada en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.



İşte dolar kurundaki güncel alış ve satış fiyatı…