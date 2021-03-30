OYAK Sagra’yı bünyesine kattı

Son dönemde hız verdiği sratejik yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkılarını sürdüren OYAK, sürdürülebilir büyüme planlarına gıda sektörünü de dahil ederek önemli bir satın almaya imza attı. Sanset Gıda ile satın alma anlaşması imzalayarak, 1936'da Ordu'da kurulan ve fındığı çuvaldan çıkararak sanayi ürünü haline getiren Sagra'yı bünysine kattı.. OYAK, Türkiye çikolatalı ürünler pazarının köklü markası Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Gol markalarını da OYAK Grup Şirketleri bünyesine katmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Pandemi ile tarım ve gıda sektörünün öneminin daha da arttığını söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem "Tarımda zaten faaliyet gösteriyoruz. Gıda sektöründe de büyüyeceğiz. 85 yıllık köklü bir değer olan Sagra'yı, daha da ileriye taşıyacağız" dedi.Gıdanın pandemiden en az etkilenen pazar olduğunu belirten Erdem Kovid- 19 salgını ile dünyada tarım ve gıda sektörünün öneminin daha da arttığına dikkat çekti. Döngüsel olmayan bu sektörlerin kriz dönemlerinde etkilenmediğini gördüklerni söyleyen Erdem, şöyle devam etti: "Tarım sektöründe ciddi yatırımlarımız bulunuyor. Bu hamlemizle, stratejik öneme sahip gıda sektöründe de OYAK'ın kararlılığını ve yenilikçi bakış açısını gösterme fırsatına kavuştuk. 2018'de Dünya Gıda Örgütü (FAO)'un verilerine göre dünya fındık üretim alanlarının yüzde 75'i Türkiye'de bulunuyor. Raporda fındık üretiminin yüzde 60'ını Türkiye'nin karşıladığInı görüyoruz. Bu alanda Ar-Ge gücümüzü kullanarak sektörü büyütmeyi hedefliyoruz."Türkiye'de gıda sektörü, 2020'de yüzde 25 büyüyerek 122.7 milyar liraya ulaştı. Gıda sektöründe de içecekler en fazla payı alırken, onu atıştırmalıklar izliyor. OYAK Grubu da Sagra'daki ürün gamını tüm atıştırmalık pazarına genişletmeyi planlıyor. Türkiye'de şu anda 27.5 milyar lira büyüklüğü olan atıştırmalık pazarının hem ihracat hem de iç pazarda büyüme potansiyelinin yüksek olduğu belirtiliyor.SÜLEYMAN Savaş Erdem, OYAK'ın gücü ile Sagra'nın 85 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini bir araya getirerek markayı daha da ileriye taşımayı, ürün çeşitliliğini artırmayı ve özellikle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Erdem, Sagra ile kısa zamanda kategorileri, ürün gamı ve marka sayısını artırarak zengin bir portföye ulaşarak, katma değeri yüksek ürünlerle ihracat pazarlarında söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi.