Çin Exim Bank’tan Ziraat’e 400 milyon dolarlık kredi

ZİRAAT Bankası, Çin Exim Bank'la (The Export Import Bank Of China) 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Çin Exim Bank'tan 320 milyon dolar ve 500 milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan krediyle, yerel paralarla ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına katkı sağlanacak. Ağırlıklı olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren firmaların finansman ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kredi, Çin Kalkınma Bankası ile 2017'de imzalanan 600 milyon dolar tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin bankaları ile olan yakın işbirliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıyor. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Salgının süregelen etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinde ivmelendiği gözlemlenen yatırımlara ilişkin, yurt dışı finans kuruluşlarının tasarruf fazlasının Türkiye'ye gerek kredi kanalı gerekse portföy yatırımları yoluyla kazandırılması konusunda Ziraat Bankası çabalarını sürdürmeye devam edecek" denildi.