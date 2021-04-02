Diyarbakır’da 20 milyon dolarlık EKAY tesisinin temeli atıldı

Vali Karaloğlu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, huzur ve barışın şehri Diyarbakır'ın son beş yıldır Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğunu, yeni üretilen projelerle kentin maddi ve manevi temelli dönüşüm yaşadığını söyledi. Cahit Sıtkı Tarancı'nın kız kardeşi Naile Hanıma yazdığı mektupta yer alan "Azizim kısacası Diyarbakır'ı sevmek bir vazifedir. İhmal edilemeyecek kutsal bir vazifedir." sözlerini hatırlatan Karaloğlu, "Diyarbakır'ı seviyorsanız Diyarbakır'ı sevmeyi kutsal bir vazife olarak görüyorsanız Diyarbakır için iş, proje üretmek, var olan problemlerini çözmek için gece gündüz çalışmanız gerekir." diye konuştu. Kentte 25 yıldır vahşi depolamayla yöntemiyle alana dökülen çöplerin ortaya çıkardığı koku ve dumanın vatandaşı rahatsız ettiğini belirten Karaloğlu, aynı zamanda kentin bereket kaynağı Karacadağ'ın da toprak ve suyunun kirlendiğini aktardı.



25 YILDIR KENTİ YÖNETENLER BU BÜYÜK PROBLEMİ ÇÖZMEDİ



Büyük bir problemi çözecek EKAY tesisiyle, kentin büyük bir ayıptan da kurtulacağını dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu: "Diyarbakır bunu hak etmiyordu. Bu problemin mutlaka çözülmesi gerekiyordu. 25 yıldır bu kenti yönetenler her gün dillerinden çevreyi, doğayı düşürmemelerine rağmen Diyarbakır'ın bu büyük problemini çözmek için kıllarını bile kıpırdatmadılar. Çünkü onlar Diyarbakır'a hizmet etmeyi sevmiyorlardı. Onlar kendi ideolojilerine hizmet etmeyi amaç edinmişlerdi." Karaloğlu, Yap-İşlet-Devret modeliyle Ağustos ayında 20 milyon dolara ihale edilen tesis için belediyenin bütçesinden tek kuruşun çıkmayacağını anlatarak, buradan üretilecek enerjiden elde edilecek gelirin 28,1'ni belediyenin kasasına koyacaklarına işaret etti. İlk etapta başlatılan rehabilitasyon çalışmalarıyla alanda var olan dumanın azaltıldığını ve oluşan gazdan elektrik üretilmesi için sahada borulama sistemi çalışmalarının devam ettiğini anlatan Karaloğlu, çöp alanının etrafında oluşturulacak toplama havuzlarıyla yer altı sularının kirlenmesinin önüne geçileceğine dikkati çekti.

Karaloğlu, EKAY projesinin Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan liderliğinde yürütülen "Sıfır Atık" projesine uygun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Burada atığımızı değerlendirebildiğimiz bütün geri dönüşümlerden istifade edeceğiz. Kalan organiğini gaza çevirip onu da elektriğe dönüştüreceğiz. nerdeyse çok az bir atığı burada düzenli depolama alanında bertaraf edeceğiz. Buradaki en büyük amacımız çevreyi, toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumak. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyamıyorsak, buralarda geleceğimiz de olmaz. Gelecek nesillere de haksızlık yapmış oluruz. Onun için çevre projelerimize devam edeceğiz."



15 AYDA TESİSLERİN İNŞAATI TAMAMLANACAK



Çevre yatırımlarının bunlarla sınırlı kalmayacağını ilk etapta Bismil, Silvan ve Ergani'de yapılacak aktarma tesisleriyle tüm ilçelerdeki vahşi depolamaya son vereceklerini belirten Karaloğlu, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: "Bu yatırım, Diyarbakır için Diyarbakır halkı için çok hayırlı bir yatırım. Emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah Mayıs'ta elektrik üretimine başladığımızda çöplük alandaki yangının da tamamen bittiğini göreceğiz. 15 ay sonunda bütün tesislerin inşaatı, imalatı tamamlanmış olacak. Ben tesislerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çevremize, suyumuza, toprağımıza inşallah bundan sonra daha çok sahip çıkacağımızı daha çok koruyacağımızın sözünü buradan Diyarbakırlı hemşehrilerime veriyorum."