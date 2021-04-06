Türkiye Sigorta’dan kitap projesi

TÜRKİYE Sigorta, Kitapsepeti KÖK Platformu işbirliği ile "Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım" projesi başlattı. Buna göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çalışanları ve acenteleri 31 Mart-22 Haziran 2021 tarihleri arasında Kitapsepeti'nden yapacakları her 10 TL'lik alışveriş karşılığında bir adet kitabı köy okullarına bağışlamış olacaklar. 3 aylık süreçte 1.500 kitabın bağışlanması hedefleniyor. Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Atilla Benli, "Bağışladığımız kitapları Kahramanmaraş'ta bulunan Tufanpaşa İlkokulu, Çağlayancerit İlkokulu ve Ekinözü Abdurrahim Karakoç İlkokulu öğrencilerimize göndereceğiz" dedi.