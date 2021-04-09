Karapınar GES 190 megavatı geçti Türkiye’nin en büyüğü oldu

Kalyon Holding tarafından 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen ve dünyanın altıncı, Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak olan Karapınar Güneş Santrali'nin yatırımı son hızla devam ediyor. Tamamlandığında 3.5 milyon adet panelle 1.000 megavat üretim kapasitesine sahip olacak projede, hali hazırda 190 megavat üretim kapasitesinin üzerine çıkıldı. Bu haliyle Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali haline gelen proje, tamamlandığında ülkemizin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracak. Projenin en önemli etaplarından biri olan Denetleme, Kontrol ve Veri Merkezi (SCADA) için de mimari tasarım yarışması düzenlendi.Yarışmanın ödül töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, dünyanın geleceği için yenilenebilir enerji yatırımlarının çok önemli olduğunu belirtti. Kalyoncu, "Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tamamlandığında 3.5 milyon adet panelle 1.000 megavat üretim kapasitesine sahip olacak. 2 bin 600 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılacak ve Türkiye'nin uzaydan görülebilen ilk yapısı olacak" dedi. Projenin, Türkiye'nin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracağını aktaran Kalyoncu, "Şu anda yapımı devam etmesine rağmen 190 megavat üretim kapasitesinin üzerine çıkmış ve halihazırda Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı. Başlangıçtan itibaren hem fabrikanın hem de santralin, üretim tesisi olmanın ötesinde, sektöre ve ülkeye hizmet edecek birer teknoloji ve bilgi üssü olmasını hedeflediklerini aktaran Kalyoncu, bu amaçla fabrikada dev bir Ar-Ge merkezi kurduklarını söyledi. Aynı misyonu, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin de üstlenmesini arzu ettiklerini aktaran Kalyoncu, "SCADA Mimari Tasarım Yarışması, gurur duyduğumuz bu projenin ihtişamına yakışır, geleceği yansıtan bir yönetim binası arayışıyla başladı. Ülkemizin çok değerli mimarları, birbirinden kıymetli çalışmalarıyla bu yarışmaya katıldılar" şeklinde konuştu.KALYON Holding ve Türkiye Tasarım Vakfı iş birliğiyle Karapınar GES projesinin yönetim binası için düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin önemli mimarlık ofisleri tarafından hazırlanan 61 proje yarıştı. Yarışmada yüksek mimar Caner Bilgin ve mimar Begüm Yılmaz Bilgin tarafından hazırlanan "Vaha" isimli proje birincilik ödülüne layık görüldü.KALYON Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Kübra Kalyoncu Şeherli, yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle de güneş enerjisi alanında yapılan yatırımların, Türkiye'ye küresel rekabette güç kazandıracağını ifade etti. Şeherli, "Kazanan projeyi baz alarak inşa edilecek SCADA Merkezi, sadece bir yönetim binası olmayacak. Türkiye'de bu alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yararlanabileceği bir teknoloji ve bilgi merkezi olarak da hizmet verecek" dedi.MİMARİ Tasarım Yarışması'nın Jüri Başkanı Mimar Melike Altınışık, enerji ihtiyacının büyük bir hızla arttığını vurgulayarak, 2050'de ihtiyaç olan enerji miktarının 2018'de tüketilenin iki katı olacağını söyledi. Yenilebilir enerji kaynaklarının tek çözüm yolu olduğuna işaret eden Altınışık, "Güneş enerjisi adına yapılan en büyük yatırım Karapınar'da yükseliyor. Karapınar'ın odağında ise SCADA Merkezi olacak. Bu kadar önemli ve stratejik bir yere kurulacak bu merkezin özel olmasını hedefledik" diye konuştu.