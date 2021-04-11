Sırbistan’a vizesiz aşı turu

KOVID-19aşıları turizm malzemesi oldu. Sputnik V aşısının üreticisi Rusya'ya aşı turları başlarken şimdi de buna Sırbistan eklendi. Dünyanın fakir birçok ülkesi aşıya ulaşamazken, 7 milyon nüfusu olan ve 15 milyon Pfizer-Biontech aşısını elinde bulunan Sırbistan, işi ticarete döktü. Aşıların belirli bir tarihte tüketilmesi gerektiği için elde kalan aşılarla turlar düzenlenmeye başlandı.Türkiye'de kişi başı 799 euroya düzenlenen turlarda, Pfizer-Biontech aşısı yapılıyor. İki doz halinde uygulanan aşı için iki tur düzenleyen acenteler, ilkini 23-25 Nisan, ikincisini ise 21 gün sonrasında Ramazan Bayramı tatilini de dahil ederek uyguluyor. Paket kapsamında Airserbia Havayolları ile iki adet gidiş-dönüş uçak bileti sunulurken, havalimanı karşılama, otelde toplam 4 gece konaklama, klinik transferi, tercümanlık gibi hizmetler vaat ediliyor. Aynı odada ilave bir kişi konaklama farkı için de ilave 100 euro alınıyor. Sırbistan Belgrad'a aşı turları düzenleyen Expert DMC'nin sahibi Kemal Ertem, bu turların Sırbistan Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğinde yapıldığını, onların randevularına göre tur tarihlerini belirlediklerini söyledi. Rusya'ya da Sputnik V aşı turu düzenlediklerini anlatan Ertem, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın bu turların yasal olmadığı yönündeki açıklamasına dair şunları anlattı: "Siz tek başınıza gidip aşı yaptırmazsınız. Çünkü yapılan aşının sisteme kayıt olması gerekiyor. O nedenle Rusya Sağlık Bakanlığı'na bilgi verilmesi zorunlu. Bizim aşı için anlaşmalı olduğumuz klinikler yapılan aşıları Sağlık Bakanlığı'na bildiriyor. O nedenle illegal bir durum söz konusu değil." Rusya'ya da yüzlerce talep aldıklarını anlatan Erdem, "Ancak Rusya'da vize almanız gerekiyor. O nedenle Sırbistan Belgrad'a talep daha yüksek" dedi. Bu turlara talep olduğu ve iki ülkeden herhangi bir engel gelmediği sürece devam edeceklerini aktaran Ertem, "İlerleyen zamanlarda, ülkelerin ellerinde aşılar kaldıkça bu turlar daha da artacak" şeklinde konuştu.SIRBISTAN Belgrad'daki aşı turlarına yeni başladıklarını anlatan Ertem, "Ancak çok yoğun bir taleple karşı karşıya kaldık. Biz 40 kişilik bir tur düzenleriz diyorduk ancak şu anda gelen ön rezervasyon binleri geçti. Biz talebi Sırbistan tarafına ilettik" dedi. Bu talebin Sırbistan'a vizesiz gidilebilmesinden kaynaklandığını düşündüklerini aktaran Ertem, "İnsanlar sadece pasaportla gidip aşı yaptırıp gelecek. Aynı zamanda çok yakın olması da talebi etkiliyor diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.