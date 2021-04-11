Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Emekli ikramiyelerine zam sinyali!

NASIL DEĞİŞECEK?



İkramiye tutarı Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklileri bin 83 lira ödenecek. Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve yetimler de yararlanacak.

İŞTE OLASI YENİ ZAM İKRAMİYELERİ:



İkramiye Mevcut % 8.36 zamlı

Emekli 1.000 TL 1.083,60 TL

Ölüm aylığı (% 75) 750 TL 812,70 TL

Ölüm aylığı (% 50) 500 TL 541,80 TL

Ölüm aylığı (% 25) 250 TL 270,90 TL