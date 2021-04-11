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Giriş Tarihi: 11.4.2021 18:48 Son Güncelleme: 11.4.2021 19:09

Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Emekli ikramiyelerine zam sinyali!

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Emekli ikramiyelerine zam sinyali!

Gündemde milyonlarca kişi 'Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek' sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıkça araştırıyor. sayılı günler kala 2018 yılından bu yana dini bayramlarda milyonlarca emekliye ödenen ikramiyenin bu yıl kaç TL olacağı da merak konusu oldu. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Ramazan ve kurban bayramı ödemelerinin verileceği tarihi açıkladı. İşte emekli ikramiyesi tarihleri ve olası zam oranları...

Son dakika haberi: 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi. Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış da Başkan Erdoğan'ın "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz" sözleriyle gündeme geldi..

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI! TARİH BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz.' dedi.

NASIL DEĞİŞECEK?

İkramiye tutarı Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklileri bin 83 lira ödenecek. Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve yetimler de yararlanacak.

İŞTE OLASI YENİ ZAM İKRAMİYELERİ:

İkramiye Mevcut % 8.36 zamlı

Emekli 1.000 TL 1.083,60 TL

Ölüm aylığı (% 75) 750 TL 812,70 TL

Ölüm aylığı (% 50) 500 TL 541,80 TL

Ölüm aylığı (% 25) 250 TL 270,90 TL

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KURBAN BAYRAMI ZAMMI:

Kurban bayramı zammı Ocak-Temmuz 2021 arası enflasyon farkına bakılarak yapılacak böylece toplam zam yüzde 15'i geçecek

GEÇMİŞ YILLARDAKİ EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI:

Geçmiş yıllardaki emekli maaşına yapılan zam oranları da yapılacak olursa bu kez ikramiye 1.545 liraya çıkacak.

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Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Emekli ikramiyelerine zam sinyali!
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