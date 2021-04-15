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Giriş Tarihi: 16.4.2021 00:25 Son Güncelleme: 16.4.2021 00:25

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Ripple fiyatı kaç TL? Ripple XRP kaç dolar, ne kadar?

2012 yılında ortaya çıkan bir çeşit ödeme ağı sistemi olan ve kripto para değeri olan (XRP) pek çok kripto para birimine göre merkezi nitelikte olan bir kripto para birimidir. (XRP) alımı yapmayı düşünen yatırımcılar Ripple (XRP) fiyatı kaç TL, kaç dolar, ? gibi çeşitli sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Ripple (XRP) fiyatı kaç TL, kaç dolar, ne kadar? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Ripple (XRP) kaç TL? sorusu kripto para yatırımcıları tarafından yoğun şekilde merak edilerek araştırılıyor. 2021 yılından bu yana piyasada yer alan ve büyük meblağlardaki para ve varlık transferini blockchain üzerinden yapan Ripple kripto para birimi XRP'ye yatırım yapmak isteyenlerce Ripple (XRP) fiyatı kaç TL, kaç dolar, ne kadar? soruları merak konusu olmaya devam ediyor.

RIPPLE (XRP) FİYATI KAÇ TL, KAÇ DOLAR, NE KADAR?

Ripple (XRP)'nin TL, dolar ve BTC türünden alış-satış değerleri şöyle;



Ripple (XRP) investing.com - BTCTurk verilerine göre 16 Nisan 2021 Cuma saat 00:11 itibariyle;

TÜRK LİRASI

  • ALIŞ: 14,436 TL
  • SATIŞ: 14,454 TL



DOLAR

  • 1 XRP = 1,818 USD
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BTC

  • 1 XRP = 0,0000286 BTC

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Ripple fiyatı kaç TL? Ripple (XRP) kaç dolar, ne kadar?
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