Ramazan ayı boyunca verilen iftar davetleriyle yoğun bir dönem geçiren restoranlar son iki yıldır küresel salgın Kovid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçiyor.Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi önlemleri nedeniyle müşteri alamayan, bu dönemde sadece paket servis yapan restoranlar zor dönemi bir miktar aşmak için iki yeni kampanya başlatıyor.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nin (TÜRES) önderliğinde hayata geçirilecek olan, 'Dostuna iftar sofrası kur', 'İhtiyaç sahibine iftarını sen ver' kampanyaları kapsamında paket satışlarının yüzde 20 artırılması hedefleniyor. Kampanyalarla iftar daveti geleneği devam ettirilirken, zor durumdaki esnafa da destek olunması planlanıyor.Her Ramazan ayında ailelerin eş-dost ve yakınlarına restoranlarda iftar davetleri verdiğini aktaran TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, "Ancak son iki yıldır pandemi nedeniyle bu davetlere ara vermek zorunda kaldık. Bu Ramazan'da da tedbir amaçlı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Biz de hem bu davet geleneğini sürdürmek hem de esnafa destek olmak amacıyla 'Dostuna iftar sofrası kur' kampanyası başlatıyoruz. İnsanlar eş-dostunun adresini vererek restoranlara sipariş verecek. Biz de en güzel menülerimizde onların eş-dostunu kendi evlerinde ağırlayacağız. Aynı sofrada bulaşamasalar da iftar daveti geleneğini sürdürmüş olacağız" dedi.Ramazanayında ihtiyaç sahipleri için de sofraların kurulduğunu hatırlatan Bingöl, şunları anlattı: "İftar çadırları son ki yıldır kurulamıyor. Ancak ihtiyaç sahibi, evine sıcak yemek götürmekte zorlanan çok aile var. Bunun için de insanlar ihtiyaç sahiplerinin evlerine en yakın restoran ya da lokantadan sipariş verebilir. Ya da bir restorana ihtiyaç sahibi iki aileyi doyurmak istiyorum diye ödeme yapabilir. Üyelerimiz zaten o aileleri biliyor. Verilen siparişe göre o evlere sıcak yemek girer. Veren elle alan el birbirini görmez. Bu güzel günlerde hem esnafa destek olmuş olurlar hem de garibanın evine sıcak yemek girer." Sektörün çok zor günlerden geçtiğini hatırlatan Ramazan Bingöl, bu iki kampanyayla paket satışlarını yüzde 20 artırmayı hedeflediklerini kaydetti.Restoranların yeniden paket servise geçmesi nedeniyle sektörün daralmaya girdiğini anlatan Bingöl, bu dönemde yaklaşık 1 milyon sektör çalışanının işsiz kaldığını ifade etti. Bingöl, "Çalışanlarımız şu anda 1.500 TL ile geçinmeye çalışıyor. Onların da bu zor süreci aşması için Kızılay, Coca-Cola, Ülker, Getir gibi tedarikçilerle konuşuyoruz. Sektör çalışanlarına alışveriş çeki, erzak paketi gibi destekler sağlayacaklar. Yakında duyurusunu yapacağız" şeklinde konuştu.