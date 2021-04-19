2020’de hayat poliçeleri arttı hayat dışı azaldı

2020 yıl sonu poliçe rakamları açıklandı. 2019 rakamlarına kıyasla 2020 yıl sonunda hayat dışı toplam poliçe üretimi %9.2 oranında gerileyerek 62 milyon olurken, yine aynı dönemde hayat tarafında %16.2 artış görüldü ve toplam poliçe sayısı 2020 yıl sonunda 5 milyona ulaştı. 2020 rakamları branş bazında incelendiğinde en fazla poliçe kara araçları sorumluluk branşından geldi. Söz konusu branşta 2020 yıl sonunda 18 milyon poliçe üretildi. 2020 poliçe rakamlarında artış yaşayan branşlar da oldu. Kasko branşında 2020 yıl sonunda %8.2 oranında artış ile toplam poliçe sayısı 6 milyon 139 bine ulaştı.