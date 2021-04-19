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Giriş Tarihi: 19.4.2021

Kovid-19 yatırımlara engel olamadı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
KOVID-19 salgını nedeniyle tüm dünyada yatırımlar durma noktasına gelirken, istikrar ortamı yatırımcıların ilgisini Türkiye'ye çekmeye devam ediyor. Swarovski ailesinin sahibi olduğu Avusturya merkezli firmayı satın alarak Ankara'da 48 milyon lira yatırımla aydınlatma armatürü üretmeye başlayan A Group, şimdiden 11 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. A Group CEO'su Suat Durkan, Swarovski ailesi ile 12 ülkede akıllı ulaşım sistemlerini birlikte inşa etmek için işbirliğine gittiklerini belirtti. Durkan, "Ankara'da başlattığımız üretim neticesinde şu ana kadar Avusturya, Almanya, İsveç, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Slovakya, İrlanda ve Lüksemburg'a armatür ihracatı gerçekleştirdik" dedi.
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Kovid-19 yatırımlara engel olamadı
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