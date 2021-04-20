Hasdal Kavşağı yakında açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesim Habibler-Hasdal şantiyesinde incelemelerde bulundu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bugüne kadar 390 kilometresini tamamlayarak hizmete açtıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "10 kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin Hasdal- Habibler Kavşağı arasındaki yapım çalışmalarında son aşamaya geldik" diye konuştu.Adil Karaismailoğlu, güzergâh hakkında bilgi verirken, TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı'ndan ayrılarak Sultangazi Gazi Mahallesi'ni tünellerle geçerek Cebeci, Habibler'den sonra Başakşehir Kavşağı'ndan Kuzey Marmara Otoyolu'na ulaşılacağını bildirdi. Bakan İsmailoğlu, İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından olan Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy'e ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile İkitelli OSB bölgesine olan ulaşımı kolaylaştıracaklarını belirtti. Karaismailoğlu, "Hasdal Kavşağı ile Mahmutbey Batı Kavşağı arasında hızlı, konforlu ve güvenli yeni bir ulaşım alternatifi oluşturacağız. Özet olarak, 7'nci kesimin trafiğe açılmasıyla yüksek şehir içi trafik hacmine maruz kalan mevcut 2'nci Çevreyolu'na alternatif hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım koridoru ortaya çıkacaktır" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, 6 kesimden oluşan Kuzey Marmara Otoyolu'nun toplam 8 milyar dolara mal olduğunu bildirdi.OLUŞACAK yeni ulaşım aksına işaret eden Karaismailoğlu, "Yakın bir zamanda yapım çalışmalarına başlanacak Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir arası kesime de 7'nci kesim sayesinde doğrudan bağlantı sağlanarak 2'nci Çevreyolu ile Başakşehir, Kayaşehir, Ispartakule, Bahçeşehir, Hadımköy gibi yerleşimler ve bu civardaki sanayi bölgeleri arasında doğu-batı yönünde Mahmutbey gişelerde oluşan trafiği ortadan kaldıracak yeni bir ulaşım aksı oluşturulmuş olacak" dedi.