İşte CHP'nin yalan siyasetinin taktiği! Rezalet gözler önüne serildi...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM grup toplantısında izlettiği video da yer aldı. Videoda, kitleleri bir yalana inandırmak isteyenlerin, çok büyük ve basit bir yalanı sürekli tekrar ederek bunu yapabilecekleri belirtiliyor.

"Son yarım yüzyıldır yalan ve çamur siyasetinden beslenen, milli iradeye karşı olan tüm odakların yanında saf tutan CHP zihniyeti mütemadiyen yalanlar üretmeye devam ediyor." ifadeleri kullanılan videoda, yıllardır siyasi ve toplumsal kaos denemeleri başarısızlıkla sonuçlananların şimdi de yalan ve iftiralarla ekonomik bir kaos çıkarma gayreti içinde oldukları kaydediliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, CHP'nin "128 milyar dolarlık rezervin eridiği" iddiasıyla ilgili paylaşım

Videoda, "2001 krizine neden olup ülkeyi IMF'ye ve iş birlikçilerine mecbur edenler '128 milyar dolar kayboldu' yalanıyla ekonomik tetikçilik yapmaya başladılar. Merkez Bankasının piyasa koşulları çerçevesinde sıkı denetim ve şeffaf raporlama ilkesi ile çalıştığını, rezervlerin bütçe gibi harcanabilir iktisadi bir varlık olmadığını, güncel işleyiş içerisinde sürekli olarak yer değiştirdiğini bilmelerine rağmen iftira atma yarışına girdiler." ifadeleri yer alıyor.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, bir televizyon programındaki "Merkez Bankası bilançoları dünyanın en şeffaf bilançolarıdır." sözleriyle, "Siz gerçekten kaybolduğuna kani misiniz?" sorusuna verdiği "Kaybolmaz. Bir şey söylersem bizim sorduğumuz soruyu kırmış olurum." cevabının da paylaşıldığı videoda, "Yaymaya çalıştıkları uydurma iddialarla milletimizin kurumlara yönelik güvenini sarsmaya çalıştılar. Çağımızın belki de en acı fotoğraflarından birini de kendi çirkin propagandalarına alet etmekten asla çekinmediler." ifadeleri kullanılıyor.