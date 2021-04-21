Teknoloji ve gıda sektörü mercek altında

Rekabet Kurulu, işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde, aralarında büyük teknoloji şirketleri, perakende ve restoran zincirlerinin bulunduğu 32 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda işgücü piyasalarına ilişkin olarak işverenlerin sahip olduğu pazar gücünün, çalışan ücretlerinin azalmasına, baskılanmasına ve çalışma koşullarının rekabetçi seviyelerin altında kalmasına neden olduğuna yönelik görüşlerin arttığı belirtildi. Özellikle işgücü piyasalarında emek için rekabet halinde olan işveren konumundaki teşebbüslerin aralarındaki doğrudan veya dolaylı anlaşmalar yoluyla çalışanların teşebbüsler arasındaki transferini engellemelerinin, çalışanları daha yüksek ücretler ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum bırakabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Böylece emek faktörünün, teşebbüsler arasındaki hareketliliğinin azalmasıyla veya ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasıyla işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebiliyor. Bu durum, işgücünün, emeğinin karşılığını alabileceği başka pazarlara veya yurtdışına yönlenmesine yol açabiliyor. İşgücü piyasalarındaki sorunları ve bu sorunlara rekabet hukuku araçlarıyla müdahale edilmesinin yaratacağı faydaları göz önünde bulunduran Rekabet Kurumu, özellikle yaratıcılığın ve inovatif zekanın ön plana çıktığı dijital çağda, çalışanların ürün ve hizmetlerin tüketici ile buluşma sürecine sundukları katkının da farkında olarak işgücü piyasasının rekabetçi yapısını korumayı hedefliyor."ANKARAYEMEK Sepeti, Zomato İnternet, Commencis Teknoloji, Markafoni, Limango Dış Ticaret, Mynet Medya Yayıncılık, Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama, 41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret, Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizmetleri, Noktacom Medya İnternet Hizmetleri, Meal Box Yemek ve Teknoloji, NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Google Reklamcılık ve Pazarlama, Sahibinden Bilgi Teknolojileri, Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama, Veripark Yazılım, Koçsistem Bilgi ve İletişim, Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret (Trendyol), Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret, Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret, Çiçek Sepeti İnternet Hizmetleri, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri, Valensas Teknoloji Hizmetleri, Mobven Teknoloji, Pizza Restaurantları, Mawarıd Gıda Ticaret, Anadolu Restoran İşletmeleri, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret, İş Gıda, Migros Ticaret ve Getir Perakende Lojistik.