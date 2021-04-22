Gözler Aydem halka arz sonuçlarında! Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse kodu ve fiyatı

Aydem halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Şirketten hisse sahibi olarak yatırım yapmak isteyen binlerce kişi konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere talepler 19-20-21-22 Nisan tarihlerinde alınacaktı. Hisse alım işlemleri Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım tarafından üstlenilirken "Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Aydem halka arz sonuçları, talep toplama süreci ve hisse fiyatı, kodu gibi tüm detaylar…