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Haberler Ekonomi Haberleri Gözler Aydem halka arz sonuçlarında! Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse kodu ve fiyatı
Giriş Tarihi: 22.4.2021 11:56

Gözler halka arz sonuçlarında! sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse kodu ve fiyatı

Gözler Aydem halka arz sonuçlarında! Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse kodu ve fiyatı

Enerji sektörünün öncü firmalarından halka arz sonuçları binlerce yatırımcı tarafından bekleniyor. Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası liderliğinde gerçekleşen şirketin halka arz talep toplama süreci bugün sona eriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada ’nin 705 milyon TL'ye artırılacak sermayesinin %15.6’sını temsil edecek 110.000.000 adet payların halka arzı yapılacağı ifade edilmişti. Şimdi ise gözler “ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Aydem halka arz sonuçları, talep toplama süreci ve hisse fiyatı, kodu gibi tüm detaylar…

Aydem halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Şirketten hisse sahibi olarak yatırım yapmak isteyen binlerce kişi konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere talepler 19-20-21-22 Nisan tarihlerinde alınacaktı. Hisse alım işlemleri Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım tarafından üstlenilirken "Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Aydem halka arz sonuçları, talep toplama süreci ve hisse fiyatı, kodu gibi tüm detaylar…

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ VE HİSSE FİYATI!

Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Aydem Enerji halka arz oransal mı? Aydem Enerji halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.

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Gözler Aydem halka arz sonuçlarında! Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse kodu ve fiyatı
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