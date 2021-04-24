FSRU Gemisi Ertuğrul Gazi Dörtyol Botaş’ta

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi, İskenderun Körfezi'nde Dörtyol Botoş terminaline ulaştı.

Geminin gelişini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sertifikasyon işlemlerinin ardından geminin Dörtyol'daki limana demirlediğini belirterek "Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun" diye kaydetti.

Bugün İskenderun Körfezin gelen, boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliğindeki 170 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz depolama kapasitesine sahip Ertuğrul Gazi gemisi römorkörler eşliğinde Dörtyol Botaş terminaline yanaştırıldı.

GÜNLÜK 28 MİLYON METREKÜP KAPASİTEYE SAHİP

Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geldiği belirtiliyor. Türkiye FSRU tesisleriyle boru hatlarına bağlı kalmadan, farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik etmeyi hedefliyor.