Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, ne zamana kadar uzatıldı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar için kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Son yayınlanan Resmi Gazete kararına göre, ödenek süresi uzatılırken bu maddi destekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin ne zamana kadar uzatıldığını merak etmeye başladı. Maddi anlamda destek sağlayan ödemelerle ilgili güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle istihdamı kontrol altına almak amacı ile çalışan ve işverenlere destek olması amacıyla verilen ücret desteği 3 ay süreyle uzatıldığı biliniyor. Buna göre; Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak son yaşanan gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Uzun süredir ödenmeye devam eden ödeneğin ne zaman sona ereceği merak edilirken konuya yönelik olarak kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitecek sorularına yanıt aranmaya başlamıştı. İyi bir gelir kaynağı olarak görülen kısa çalışma ödeneğinin süresi, Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için uzatıldı. Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik detayları duyururken kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Pandemi süreciyle birlikte kısa çalışma ödeneğine ilişkin güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Kısa çalışma ödeneğini, uygulaması biten iş yerleri açısından bir ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle kısa çalışma ödeneği uzatılmasına ilişkin ayrıntılar belli oldu.