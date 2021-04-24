SON DAKİKA: Ücretsiz izne çıkana destek! 30 Haziran'a uzatıldı... En düşük 2.145 lira

Son dakika haberleri... Milyonlarca çalışan ve işverene nefes olan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) 30 Haziran'a uzatıldı, karar 1 Nisan'dan itibaren geriye dönük olarak uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma süresinin 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldığını söyledi. Karar, mart ayında kısa çalışma yapmasa da kısa çalışma ödeneği hakkı olup ücretsiz izne çıkarılan tüm çalışanları kapsıyor. Bu kapsamda olanlar 1.500 lira nakdi ücret desteği yerine önceki aylarda aldıkları kısa çalışma ödeneğini almaya devam edecek.