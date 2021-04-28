İptal etmeyin öteleyin

Pandemiylemücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı, turizm sektörünü de harekete geçirdi. Kararla birlikte oteller kapanmayacak olsa da seyahatlerin izne tabi olması nedeniyle yerli turist "Rezervasyonlarımız ne olacak?" sorusunu sormaya başladı. Özellikle bayram dönemi için rezervasyonların hareketli olduğunu belirten turizmciler, müşterilerine rezervasyonları iptal yerine ötelemeyi öneriyor. 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanma süreciyle vaka sayılarının düşüşe geçeceğine inandıklarını belirten turizmciler, 1 Haziran sonrası hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda hareketlilik oluşacağını vurguluyor.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Kapanma kararını olumlu buluyoruz. Kapanma kararının ardından vaka sayılarının düşüşe geçmesi sadece turizmi değil tüm sektörleri pozitif etkileyecek. İnşallah yeni tedbirlerle vaka sayılarını düşürüp yeni döneme daha güçlü bir başlangıç yapacağız" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da, bayram dönemi için rezervasyonların hareketli olduğunu belirterek, "Bu dönem için misafirlerimize iptal etmek yerine öteleyin diyoruz" diye konuştu. Otellerin kapalı olmadığını hatırlatan Kavaloğlu, izni olanların bayram döneminde otellere gelebileceğini hatırlattı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da sektöre finansal kaynak sağlanması gerektiğini söyledi.KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kısıtlamaların turistleri kapsamayacağını belirtti. Ersoy, "Müze ve ören yerlerimiz onlar için açık olacak. Türkiye'de turist olmak avantajlı oluyor. Otellerimiz içerisinde Güvenli Turizm Sertifikasyonları var. Çok iyi bir sertifikasyon programı var. Bu sene kriterleri 152'ye çıkardık. Daha fazla kural koyduk. Oteller ayda en az 4 kere denetleniyor. Türkiye genelinde turizm çalışanlarının hepsini aşılıyoruz. Mayıs sonuna kadar personel aşılanmış olacak. 10 bin üzerinde işletmenin Güvenli Turizm Sertifikasyonuna dahil oldu. Geçen yıla oranla Türkiye turizm hizmetleri çok daha kontrollü ve daha sağlıklı olarak hizmet sunacak" dedi.İSTANBUL Havalimanı İşletmesi (İGA), tam kapanmanın uygulanacağı tarihlerde yurt içi uçuşlarda seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını ve yolcuların zorunlu seyahat hallerini belgelendirmek kaydıyla seyahat edebileceklerini bildirdi. Türk Hava Yolları da tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını duyurdu.