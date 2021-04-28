Uzatılan kısa çalışma ödeneği Nisan ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihlerinde!

Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri ödenekten faydalanmakta olan vatandaşların gündemine taşındı. Geçtiğimiz Mart ayında sona ermesi planlanan ödenek ani alınan kararla yeniden uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde ödenek uygulamasına devam etme kararı aldık." İfadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatılan ödenekle ilgili olarak "Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Nisan ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
Henüz ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz aylarda her ayın 5'inden sonra ödeniyordu.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde sürecek" dedi.