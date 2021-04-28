Uzatılan kısa çalışma ödeneği Nisan ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihlerinde!

Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri ödenekten faydalanmakta olan vatandaşların gündemine taşındı. Geçtiğimiz Mart ayında sona ermesi planlanan ödenek ani alınan kararla yeniden uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde ödenek uygulamasına devam etme kararı aldık." İfadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatılan ödenekle ilgili olarak "Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Nisan ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.