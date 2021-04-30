Apple'a şok suçlama! AB, teknoloji devinin keyfini kaçırdı

Son günlerde Apple'ın ismini çok duyuyoruz. Bahar etkinliği bir yana da, bunun asıl sebebi teknoloji devinin yeni yayınladığı güncellemeler oldu. iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 güncellemeleri daha çıkmadan "uygulama izleme şeffaflığı" özelliğiyle ilgili tartışmalara neden olmuştu. Şimdi Apple, AB'nin ihlal suçlamsıyla dikkatleri üstüne çekti.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Apple'a rekabet kurallarını ihlal ettiği için resmi "itiraz beyanı" gönderildiğini açıkladı.

Günümüzde mobil cihazların ve uygulamaların hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Vestager, "Bu uygulamaların sayısı arttı ama sadece App Store ve Google Play olmak üzere sadece 2 tane ana uygulama mağazası bulunuyor. " diye konuştu.