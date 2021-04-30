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Giriş Tarihi: 30.4.2021

İstanbul Havalimanı’na 2020’de garanti ödeme yapılmadı

İstanbul Havalimanı’na 2020’de garanti ödeme yapılmadı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'na 2020'de hiçbir garanti ödeme yapılmadığını bildirdi. DHMİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'na geçen yıl hiçbir garanti ödeme yapılmadığı belirtildi. Açıklamada, "Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir" denildi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da, yapıcı ve doğru eleştirinin mükemmelliğin yolunu açtığını kaydetti.
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İstanbul Havalimanı’na 2020’de garanti ödeme yapılmadı
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