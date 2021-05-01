Akaryakıtta bunu yapan yandı! Yasa TBMM'den geçti





LİSANS İPTALİ: Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak. Buna uygun hareket etmeyenlere önce para cezası uygulanacak, devamı halinde lisansı iptal edilecek. Petrol Piyasası Yasasına göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğu tespit edilirse de lisans iptal edilecek.