Kanal İstanbul’la 4 ülke ilgileniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'deki bazı bankaların Kanal İstanbul'un finansmanına sıcak bakmadığına yönelik çıkan haberlere son noktayı koydu. Bunları 'dedikodu' olarak niteleyen Bakan Karaismailoğlu, "Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya olmak üzere dört ülke projeyle ilgileniyor. Ancak biz bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız" dedi. Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'ndaki test sürüşünün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, proje güzergahında altı köprü olduğunu, ilkinin temelini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacaklarını, diğer köprülerin de imalatına devam ettiklerini belirtti. Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz, ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak. Burası İstanbul'daki boğaz trafiğine alternatif bir su yolu projesi olacak. İmar planları ve askı süreçleri bitti. İnşallah önümüzdeki yıllar, Kanal İstanbul'lu yıllar olacak."Ramazan Bayramı sonrası Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan Hasdal- Habibler arasındaki 10 kilometrelik kesimi hizmete açacaklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Hasdal Kavşağı'ndan ayrılıp Sultangazi'nin altını 4 bin 500 kilometre ile geçen tüneller var. Bu hem İstanbul'un en uzun tüneli hem de dört şerit olarak dünyanın en geniş tüneli. Açılışı Cumhurbaşkanımız yapacak. Burası Hasdal- Mahmut Bey Gişeler'de sıkışan trafiğin alternatif yolu olacak" diye konuştu.HIZLI tren projelerine de değinen Karaismailoğlu, "Gaziantep'ten hızlı trene binen birisi, 2023'te Edirne'ye kadar gidebilecek" dedi. Yeni hatlar açıldıkça yeni tren ihtiyaçlarının da doğacağını belirten Ulaştırma Bakanı, "Trenleri Adapazarı'nda yapıyoruz. 160 kilometre hızındaki trenimiz bitiyor, bunun testlerini yapıyoruz. 225 kilometre hızındakinin tasarımları devam ediyor. 2023'e 225 kilometrelikleri de yapacağız. 2023'e kadar elimizdeki trenler yetiyor. Sonrasında seri üretime geçeceğiz. Metro araçları da üretmeye başladık. Gaziantep'in araçlarını biz üretiyoruz" dedi.TÜRKSAT 5A uydusunun 4 Mayıs'ta yörüngeye oturacağını belirten Karaismailoğlu, "Bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak. 5B'yi de bu yıl fırlatacağız. 6A'nın Ankara'da yerli ve milli olarak üretimi devam ediyor. 2022 sonunda uzayda yerli milli uydumuzla yer alacağız, bunun da ihalesini yapıyoruz. Muhtemelen SpaceX ile fırlatılacak" dedi. Gelecekte Türkiye'den uydu fırlatılmasının da değerlendirildiğini belirten Karaismailoğlu, fayda maliyet analizinde bunun Türkiye'den gerçekleştirilmesi mantıklıysa yatırımın yapılacağını ve Tuz Gölü'nün uydu fırlatılması konusunda tercih edileceğini söyledi.BAKAN Karaismailoğlu, dün de pisti büyütülerek yenilenen Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nı ziyaret etti. Karaismailoğlu, "Havalimanımızın pistinin uzunluğu bin 881 metreden, 2 bin 131 metreye uzatılmış, 30 metrelik pist genişliği de 45 metreye çıkarılmıştır" dedi.