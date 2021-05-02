THY’den üç yeni sefer

Türk Hava Yolları (THY) mayısta rotasına yeni noktalar ekledi. Bugünden itibaren Kanada'da Toronto ve Montreal'in ardından üçüncü uçuş noktası olan Vancouver seferlerine başlayacak. Vancouver seferleri haftada üç gün yapılacak. ABD'de New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na yaptığı seferlerden sonra bu şehirdeki ikinci büyük havalimanı olan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferler ise 21 Mayıs'tan itibaren haftanın her günü gerçekleştirilecek.8 Mayıs'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan haftada bir gün gerçekleştirilmesi planlanan Kazakistan'ın Türkistan şehrine seferler ise 8 Haziran'dan itibaren haftada iki frekansa çıkacak.THY, Özbekistan'ın Fergana ve Ürgenç, şehirlerine mayıstan itibaren seferlere başlamayı planlıyor. Salgın nedeniyle ara verilen Azerbaycan Gence seferleri ise haftada 2 uçuş şeklinde yapılacak. Seyşeller ve Maldivler seferleri de devam edecek.