Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY’den üç yeni sefer
Giriş Tarihi: 2.5.2021

THY’den üç yeni sefer

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den üç yeni sefer
Türk Hava Yolları (THY) mayısta rotasına yeni noktalar ekledi. Bugünden itibaren Kanada'da Toronto ve Montreal'in ardından üçüncü uçuş noktası olan Vancouver seferlerine başlayacak. Vancouver seferleri haftada üç gün yapılacak. ABD'de New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na yaptığı seferlerden sonra bu şehirdeki ikinci büyük havalimanı olan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferler ise 21 Mayıs'tan itibaren haftanın her günü gerçekleştirilecek.

TÜRKİSTAN'A SEFER
8 Mayıs'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan haftada bir gün gerçekleştirilmesi planlanan Kazakistan'ın Türkistan şehrine seferler ise 8 Haziran'dan itibaren haftada iki frekansa çıkacak.
THY, Özbekistan'ın Fergana ve Ürgenç, şehirlerine mayıstan itibaren seferlere başlamayı planlıyor. Salgın nedeniyle ara verilen Azerbaycan Gence seferleri ise haftada 2 uçuş şeklinde yapılacak. Seyşeller ve Maldivler seferleri de devam edecek.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY’den üç yeni sefer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA