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Giriş Tarihi: 12.5.2021 08:58

Coronavirüs salgını 'u vurdu!

Coronavirüs salgını iPhone'u vurdu!

bir yandan 13 üstünde çalışmalara devam ederken, diğer yandan mevcut iPhone modellerinin üretimiyle ilgili sıkıntı yaşıyor. Son yayınlanan raporlara göre 'da artan coronavirüs vakaları iPhone üretimini etkiledi. Hatta kaynaklar iPhone 12 üretiminin yarı yarıya düştüğünü belirtiyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Hindistan'da son haftalarda coronavirüs vakaları artmış durumda. Ülke salgınla mücadele ederken, bu durum üretimi de derinden etkiledi. Son gelişmelere göre Apple tedarikçisi Foxconn'un Tamil Nadu eyaletinde bulunan tesisindeki 100'den fazla işçi corona virüse yakalandı ve iPhone 12 üretimi yarı yarıya azaldı.

ÜRETİMDEKİ AKSAMALAR BİR SÜRE DAHA SÜRECEK

Söz konusu tesis, dünyanın 2 numaralı akıllı telefon pazarı olan Hindistan için özel olarak iPhone üretiyordu. Foxconn'dan yapılan açıklamada, "Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini en yüksek önceliğimiz olarak görüyoruz ve coronavirüsle mücadelede, yerel yönetim ve halk sağlığı yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz." denildi.

Tamil Nadu, Hindistan'ı saran ikinci coronavirüs dalgasında en kötü etkilenen eyaletlerden biri. Yetkililer, pazartesi gününden itibaren eyalette tam kapanma uygulayarak, vakaları düşürmeye çalışıyor. Tüm bunlar, Foxconn'un üretim tesisindeki aksamaların bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor.

APPLE İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR

Washington ile Pekin arasında devam eden ticaret savaşları nedeniyle Apple, iPhone üretiminin bir bölümünü Hindistan'a kaydırmıştı. Her ne kadar Hindistan pazarında bütçe dostu akıllı telefonlar tercih edilse de Apple, ülkede yeni mağazalar açarak pazar payını artırmaya çalışıyor.

CEO Tim Cook, geçtiğimiz yıl son çeyrekte Apple'ın Hindistan'daki pazar payını iki kat artırdığını söylemişti. Pazar araştırma şirketi Canalys verilerine göre Apple, 2021'in ilk çeyreğinde Hindistan'da 1 milyondan fazla iPhone sattı ve büyümeyi sürdürdü. (Ensonhaber)

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Coronavirüs salgını iPhone'u vurdu!
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