Coronavirüs salgını iPhone'u vurdu!

Hindistan'da son haftalarda coronavirüs vakaları artmış durumda. Ülke salgınla mücadele ederken, bu durum üretimi de derinden etkiledi. Son gelişmelere göre Apple tedarikçisi Foxconn'un Tamil Nadu eyaletinde bulunan tesisindeki 100'den fazla işçi corona virüse yakalandı ve iPhone 12 üretimi yarı yarıya azaldı.

ÜRETİMDEKİ AKSAMALAR BİR SÜRE DAHA SÜRECEK

Söz konusu tesis, dünyanın 2 numaralı akıllı telefon pazarı olan Hindistan için özel olarak iPhone üretiyordu. Foxconn'dan yapılan açıklamada, "Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini en yüksek önceliğimiz olarak görüyoruz ve coronavirüsle mücadelede, yerel yönetim ve halk sağlığı yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz." denildi.

Tamil Nadu, Hindistan'ı saran ikinci coronavirüs dalgasında en kötü etkilenen eyaletlerden biri. Yetkililer, pazartesi gününden itibaren eyalette tam kapanma uygulayarak, vakaları düşürmeye çalışıyor. Tüm bunlar, Foxconn'un üretim tesisindeki aksamaların bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor.